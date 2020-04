Giornali su Telegram, editori vogliono denunciare chi li diffonde gratis (Di martedì 14 aprile 2020) Giornali su Telegram, gli editori hanno decido di agire contro il noto canale di messaggistica per difendere i propri interessi. Potrebbe essere l’inizio di una lunga battaglia. Ormai il settore Giornalistico è in crisi, soprattutto quello cartaceo. Sempre più persone, infatti, decidono di non comprare i Giornali dal giornalaio. Ed ora che c’è il coronavirus, … L'articolo Giornali su Telegram, editori vogliono denunciare chi li diffonde gratis proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 La Fieg : copie "pirata" dei giornali - l'Agcom sospenda Telegram

L’appello degli editori : «Giornali piratati? L’Agcom sospenda Telegram» (Di martedì 14 aprile 2020)su, glihanno decido di agire contro il noto canale di messaggistica per difendere i propri interessi. Potrebbe essere l’inizio di una lunga battaglia. Ormai il settorestico è in crisi, soprattutto quello cartaceo. Sempre più persone, infatti, decidono di non comprare idal giornalaio. Ed ora che c’è il coronavirus, … L'articolosuchi liproviene da www.inews24.it.

LaStampa : La Federazione degli editori di giornali ha chiesto ad Agcom un provvedimento «esemplare e urgente» di sospensione… - dietnam : La Federazione Italiana Editori Giornali chiede la chiusura di Telegram. - Gazzetta_it : Giornali gratis: la Fieg chiede ad Agcom la sospensione di #Telegram - sh8inipiccinini : @ilmago93 Registro il tuo punto di vista. Ma, ripeto, non è un qualcosa in cui inciampi per caso: se scarichi Teleg… - zoannepintus : RT @sonoclaudio: La #FIEG (Federazione italiana editori giornali) chiede la 'sospensione' di @telegram, per distribuzione illecita di giorn… -