GF Vip, Michele Cucuzza rivela: “Non c’è necessità di inquietare” (Di martedì 14 aprile 2020) Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza rivela come immagina una trasmissione ideale Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza, giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, non ha rinunciato alla sua popolarità e quindi non ha voluto abbandonare del tutto le telecamere. Ha continuato ad essere presente per i suoi seguaci tramite il suo profilo Instagram. L’ex gieffino ha trascorso, infatti, anche il giorno di Pasquetta 2020 in diretta con vari ospiti e amici, intrattenendo i telespettatori. E’ stato poi raggiunto, a fine giornata, telefonicamente dal quotidiano Libero.it. I giornalisti, abbastanza incuriositi dalla sua diretta, gli hanno posto domande riguardo la televisione e come lui immagini quest’ultima in futuro. La risposta del giornalista è stata insolita e ha spiazzato tutti. GF Vip, Michele Cucuzza confessa: ... Leggi su lanostratv Grande Fratello Vip - Michele Cucuzza in difficoltà : “Sopravvivo”

GF VIP - Michele Cucuzza a ruota libera : ecco perché ha partecipato e come finirà tra Paolo e Clizia

GF Vip - Michele Cucuzza : “Chi vincerà? Personalmente tifo per…” (Di martedì 14 aprile 2020) Grande Fratello Vip,come immagina una trasmissione ideale Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip,, giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, non ha rinunciato alla sua popolarità e quindi non ha voluto abbandonare del tutto le telecamere. Ha continuato ad essere presente per i suoi seguaci tramite il suo profilo Instagram. L’ex gieffino ha trascorso, infatti, anche il giorno di Pasquetta 2020 in diretta con vari ospiti e amici, intrattenendo i telespettatori. E’ stato poi raggiunto, a fine giornata, telefonicamente dal quotidiano Libero.it. I giornalisti, abbastanza incuriositi dalla sua diretta, gli hanno posto domande riguardo la televisione e come lui immagini quest’ultima in futuro. La risposta del giornalista è stata insolita e ha spiazzato tutti. GF Vip,confessa: ...

chiaraped : RT @Phaelon2: @Michele_Arnese Alla Annunziata è bastato recarsi allo Spallanzani, infrangendo ogni indicazione dei DPCM, per essere immedia… - Marxtrixx : RT @Phaelon2: @Michele_Arnese Alla Annunziata è bastato recarsi allo Spallanzani, infrangendo ogni indicazione dei DPCM, per essere immedia… - Phaelon2 : @Michele_Arnese Alla Annunziata è bastato recarsi allo Spallanzani, infrangendo ogni indicazione dei DPCM, per esse… - Diegociorra : @michele_menard ?? siamo come i vip che fanno i tamponi con la corsia preferenziale... - Cateiovino : Oh raga ma pensate se Michele in futuro verrà invitato alle feste dei ferragnez. È orami diventato un vip. -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Michele GF Vip, Michele Cucuzza rivela: “Non c’è necessità di inquietare” LaNostraTv GF Vip, Michele Cucuzza rivela: “Non c’è necessità di inquietare”

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza, giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, non ha rinunciato alla sua popolarità e quindi non ha voluto abbandonare ...

Addio a Patricia Millardet, l’incorruttibile giudice de La Piovra

L’attrice francese era entrata nel cast nel 1989 e ci era rimasta sino al 2001, diventandone la protagonista incontrastata dopo l’uscita di scena di Cattani, il commissario interpretato da Michele ...

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza, giornalista, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, non ha rinunciato alla sua popolarità e quindi non ha voluto abbandonare ...L’attrice francese era entrata nel cast nel 1989 e ci era rimasta sino al 2001, diventandone la protagonista incontrastata dopo l’uscita di scena di Cattani, il commissario interpretato da Michele ...