Galliani | “Ho provato a convincere Kaka e Ibrahimovic”

"Ho provato a portare Kaka' a Monza lo scorso anno, ci ho provato tanto ma per vicende familiari alla fine ha preferito rimanere a San Paolo. E anche con Ibra ci siamo parlati, ma con la vicenda coronavirus non è più un pensiero". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani svelando alcuni sogni di calciomercato. "Prima del coronavirus ero convinto che il Monza potesse arrivare in Serie A il primo luglio del 2021. Mi auguro che questo virus terribile non cambi i nostri piani - ha spiegato Galliani in collegamento con Sky Sport 24 - Il presidente Berlusconi vuole assolutamente portare per la prima volta questa squadra in Serie A, l'unica società lombarda a non essere mai stata nel massimo campionato. E' un'operazione romantica e continuiamo ad avere questa speranza, virus permettendo".

