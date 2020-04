Fmi: “L’Italia pagherà il prezzo più alto per il coronavirus, nel 2020 Pil a -9,1%” (Di martedì 14 aprile 2020) Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale il prodotto interno lordo dell'Italia potrebbe crollare del 9,1 per cento nel 2020, per poi registrare un limitato rimbalzo nel 2021 a +4,8 per cento. Tra le grandi economie mondiali quella italiana pagherà il prezzo più alto dalla pandemia di crononavirus. Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale il prodotto interno lordo dell'Italia potrebbe crollare del 9,1 per cento nel, per poi registrare un limitato rimbalzo nel 2021 a +4,8 per cento. Tra le grandi economie mondiali quella italiana pagherà ilpiùdalla pandemia di crononavirus.

repubblica : ?? Fmi, 'il pianeta è in recessione'. Per l'Italia il conto peggiore: -9,1 per cento - RaiNews : L'economia globale travolta dal #coronavirus. #FMI: giù del 3% il pil del mondo nel 2020, la peggiore recessione da… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fmi: “Pil mondiale giù del 3% nel 2020, peggiore recessione dal 1930”. In Italia il calo sarà del 9%:… - Pvl_Krv : #Coronavirus. #FMI: l'Italia pagherà il prezzo più alto per la pandemia, Pil nel 2020 a -9,1%. #14aprile #COVID19… - ele9061 : RT @Libero_official: Le stime preoccupanti di #Fmi e #GoldmanSachs sul futuro del nostro Paese: così il #lockdown uccide l'#Italia https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Fmi “L’Italia “Il Decreto Liquidità del Governo è destinato a fallire” Money.it