Fernanda Lessa choc dopo il GF Vip: pugnalata allo stomaco con le forbici, polemiche e replica (Di martedì 14 aprile 2020) Bufera su Fernanda Lessa dopo il Grande Fratello Vip. I concorrenti della quarta edizione sono passati dalla quarantena nella casa più spiata d'Italia a quella nelle loro abitazioni, ma intanto restano molto attivi sui social. In particolare su Instagram, tra dirette congiunte e story per passare il tempo durante l'emergenza coronavirus. La sudamericana è però stata attaccata per un video in cui fa il gesto di pugnalarsi allo stomaco con un paio di forbici e con tanto di occhi spiritici. Un gesto ironico che però per qualcuno è violento, tanto da meritare insulti del tipo “ha bisogno di un recupero psichiatrico”, come dichiarato da Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta. La Lessa si è difesa esponendo il suo punto di vista: “Persone nel mondo digitale: ‘Fernanda cattiva influenza'. Stessa persona quando accende la ... Leggi su liberoquotidiano Grande Fratello vip 2020 - Fernanda Lessa finge il suicidio sui social. Follower in rivolta - lei risponde così

Fernanda Lessa nella bufera per un video dove simula pugnalate con le forbici

Fernanda Lessa replica dopo le accuse sul video in cui si pugnala : “Sono nata così…” (FOTO) (Di martedì 14 aprile 2020) Bufera suil Grande Fratello Vip. I concorrenti della quarta edizione sono passati dalla quarantena nella casa più spiata d'Italia a quella nelle loro abitazioni, ma intanto restano molto attivi sui social. In particolare su Instagram, tra dirette congiunte e story per passare il tempo durante l'emergenza coronavirus. La sudamericana è però stata attaccata per un video in cui fa il gesto di pugnalarsicon un paio die con tanto di occhi spiritici. Un gesto ironico che però per qualcuno è violento, tanto da meritare insulti del tipo “ha bisogno di un recupero psichiatrico”, come dichiarato da Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta. Lasi è difesa esponendo il suo punto di vista: “Persone nel mondo digitale: ‘cattiva influenza'. Stessa persona quando accende la ...

Noovyis : (Fernanda Lessa choc dopo il GF Vip: pugnalata allo stomaco con le forbici, polemiche e replica) Playhitmusic - - zazoomblog : Grande Fratello vip 2020 Fernanda Lessa finge il suicidio sui social. Follower in rivolta lei risponde così -… - gossipblogit : Fernanda Lessa nella bufera per un video dove simula pugnalate con le forbici - FonteUfficiale : #gossip #musica #tv #cinema #14aprile Oggi si parla di: Francesco Guccini: 'Non saremo migliori. Gli uomini non im… - Novella_2000 : Fernanda Lessa scherza con un paio di forbici: è polemica sul web -