È morto Franco Lauro | voce del basket in Rai per oltre vent’anni

RaiSport : Morto il nostro collega Franco #Lauro Trovato privo di vita nella sua abitazione, vittima di un improvviso malore… - Corriere : È morto Franco Lauro, volto di Raisport: aveva 59 anni - fattoquotidiano : Franco Lauro, morto il conduttore televisivo e telecronista sportivo della Rai. Aveva 58 anni - RinaldiPaolo2 : RT @ilnapolionline: Lutto nel mondo del giornalismo - Morto per un malore Franco Lauro - - AndreaParre87 : Franco Lauro si misurava agilmente con un'infinita gamma di discipline sportive. Era tra i giornalisti Rai più comp… -

Lutto nel giornalismo italiano, in particolare in quello sportivo: è morto Franco Lauro, volto noto di RaiSport. Avrebbe compiuto 59 anni il prossimo ottobre. Il giornalista è stato trovato privo di ...(PRIMAPRESS) - ROMA - E’ morto Franco Lauro, volto noto di Raisport. Aveva 59 anni. Ha avuto un malore improvviso. Nato a Roma nel 1961, aveva lavorato in quotidiani ed emittenti locali. Approdato in ...