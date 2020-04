zaiapresidente : ?? Ecco la nuova macchina olandese la cui installazione è terminata oggi in Azienda Ospedaliera di Padova. Essa gara… - TV7Benevento : Coronavirus: terminata riunione task force fase 2... - salernopost : E’ terminata oggi la quarantena per i 5 comuni salernitani dichiarati ‘zona rossa’ dal governatore della Campania D… - mbonva : RT @LucaGuala: Auckland, Nuova Zelanda, si prepara a cambiare i suoi spazi pubblici per garantire il #distanziamentosociale anche dopo che… - benzinazero : RT @LucaGuala: Auckland, Nuova Zelanda, si prepara a cambiare i suoi spazi pubblici per garantire il #distanziamentosociale anche dopo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terminata Coronavirus: terminata riunione task force fase 2 Metro Il paziente 1 di Samarate, a casa dopo il Covid: «Tosta, ma con me esercito di eroi»

Parole intense, che mostrano l’emergenza Coronavirus dal punto di vista di chi ne è uscito ... Abbraccio tutte queste anime, di infermieri, medici e paramedici; e Dio voglia che a “Corona Virus” ...

Coronavirus, Sospiro: il mondo delle bocce piange Renato Bonetti

SOSPIRO (14 aprile 2020) - Profonda commozione ha lasciato in ambito sportivo cremonese la scomparsa di Renato Bonetti (classe 1944 di Sospiro) anch’egli non risparmiato dal maledetto Coronavirus ...

Parole intense, che mostrano l’emergenza Coronavirus dal punto di vista di chi ne è uscito ... Abbraccio tutte queste anime, di infermieri, medici e paramedici; e Dio voglia che a “Corona Virus” ...SOSPIRO (14 aprile 2020) - Profonda commozione ha lasciato in ambito sportivo cremonese la scomparsa di Renato Bonetti (classe 1944 di Sospiro) anch’egli non risparmiato dal maledetto Coronavirus ...