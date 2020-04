Coronavirus, l’Agcom oscura i programmi di Panzironi per sei mesi. “Sono potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti” (Di martedì 14 aprile 2020) L’Agcom ha disposto la sospensione per 6 mesi della diffusione dei programmi “Il cerca salute” e dello speciale “Quello che non vi hanno detto sul Corona-virus”, in relazione al metodo “LIFE 120” di Adriano Panzironi, in onda sul canale 880 della Tv via satellite della società Italian Broadcasting Srl e sul canale 61 del digitale terrestre di Mediacom Srl. Il provvedimento arriva al termine di due istruttorie avviate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che hanno accertato la violazione delle disposizioni che impongono il rispetto della salute pubblica e vietano di indurre comportamenti che possano metterla in pericolo In particolare, fa sapere la stessa Agcom, nei programmi di Panzironi è stata accertata la diffusione di contenuti, commerciali e non, “potenzialmente suscettibili di porre in ... Leggi su lanotiziagiornale **Coronavirus : dl - slittano nomine dei vertici dell’Agcom e Privacy**

**Coronavirus : dl - slittano nomine dei vertici dell’Agcom e Privacy**

**Coronavirus : dl - slittano nomine dei vertici dell’Agcom e Privacy** (Di martedì 14 aprile 2020) L’Agcom ha disposto la sospensione per 6della diffusione dei“Il cerca salute” e dello speciale “Quello che non vi hanno detto sul Corona-virus”, in relazione al metodo “LIFE 120” di Adriano, in onda sul canale 880 della Tv via satellite della società Italian Broadcasting Srl e sul canale 61 del digitale terrestre di Mediacom Srl. Il provvedimento arriva al termine di due istruttorie avviate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che hanno accertato la violazione delle disposizioni che impongono il rispetto della salute pubblica e vietano di indurre comportamenti che possano metterla in pericolo In particolare, fa sapere la stessa Agcom, neidiè stata accertata la diffusione di contenuti, commerciali e non, “suscettibili di porre in ...

LaStampa : La Federazione degli editori di giornali ha chiesto ad Agcom un provvedimento «esemplare e urgente» di sospensione… - LaStampa : L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività… - popibonnici : Coronavirus, l'Autorità ferma i canali con il metodo Panzironi L'AgCom blocca per 6 mesi 2 TV. Hanno diffuso idee '… - BomprezziMarco : RT @LaStampa: L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ordinato la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusi… - giovastro73 : RT @LaStampa: Coronavirus, l’Agcom sospende i programmi televisivi di Adriano Panzironi: “Sono potenzialmente suscettibili di porre in peri… -