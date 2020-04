Coronavirus | danneggia il sistema nervoso? Studio delle università Giustino Fortunato e

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 aprile 2020) Ilpotrebbe penetrare nelcentrale (Snc) creando una severa neuroinfiammazione in grado di causare o aggravare il decorso di malattie, come Alzheimer, epilessia, Parkinson disturbi come psicosi, disturbi da stress post-traumatico, autismo e depressioni maggiori: è l’ipotesi di un gruppo di neuropsichiatri e fisiologi guidati dal professor Luca Steardo, dell’universitàdi Benevento e dell’università Sapienza di Roma per il quale gli aspetti neurologici e psichiatrici dell’attacco virale dovrebbero essere presi in considerazione nella progettazionestrategie terapeutiche riabilitative rivolte a chi si è ammalato di Covid-19. L’ipotesi è descritta in un editoriale pubblicato dalla rivista Acta Physiologica. L'articoloil...