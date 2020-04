Coronavirus | Borrelli presenta i dati del 14 aprile

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020) Roma – “Da ieri registriamo 657 persone positive in più, che portano il totale delle persone attualmente positive a 104.291. Di queste, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.186 ovvero 74 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi lievi sono 28.011, cioè 12 in meno di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 73.094, quindi il 70% del totale. Purtroppo nelle ultime 23 ore abbiamo registrato 602 decessi, motivo per cui da inizio epidemia abbiamo perso 21.067 persone. Da ieri abbiamo registrato anche 1.695 guarigioni, perciò il totale delle persone guarite è salito a 37.130”. Queste le parole di Angelo, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sulin Italia. Nuovi contagiati: 2.972 Contagiati ...