Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 13 APRILEORE 11.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI VISTE LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, IL TRAFFICO RISULTA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA-LIDO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, LA CIRCONE È INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO, SINO AL 19 APRILE. IN ALTERNATIVA OGGI SI PUO’ UTILIZZARE SOLO LA LINEA 06, MENTRE NEI GIORNI FERIALI SONO ATTIVE LE LINEE 061 E 064 TORNIAMO ALL’EMERGENZA SONO 4 LE ZONE ROSSE NELSI ...