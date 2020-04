Techetechetè: il Trio Marchesini, Lopez, Solenghi torna oggi su Rai1 (Di lunedì 13 aprile 2020) Techetechetè, oggi su Rai1 alle 14:10, propone una puntata intera dedicata al Trio Marchesini, Lopez, Solenghi, per festeggiare la Pasquetta a casa senza rinunciare al divertimento. Techetechetè torna oggi su Rai1, alle 14:10, con una puntata interamente dedicata al Trio Marchesini, Lopez, Solenghi, per trascorrere la Pasquetta a casa ma senza rinunciare all'allegria e a tante risate. Saranno 80 minuti di grande televisione divisi in due parti. Nella prima alcune delle scenette e sketch più famosi tratti da Domenica In, Fantastico e altre celebri trasmissioni che li hanno visti protagonisti. Dopo un piccolo cameo a sorpresa, una seconda, più sostanziosa, che propone un compendio delle cinque puntate della loro celebre riedizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ecco riapparire Lorenzo o come dicevan tutti, Renzo interpretato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 13 aprile 2020) Techetechetè,sualle 14:10, propone una puntata intera dedicata al, per festeggiare la Pasquetta a casa senza rinunciare al divertimento. Techetechetèsu, alle 14:10, con una puntata interamente dedicata al, per trascorrere la Pasquetta a casa ma senza rinunciare all'allegria e a tante risate. Saranno 80 minuti di grande televisione divisi in due parti. Nella prima alcune delle scenette e sketch più famosi tratti da Domenica In, Fantastico e altre celebri trasmissioni che li hanno visti protagonisti. Dopo un piccolo cameo a sorpresa, una seconda, più sostanziosa, che propone un compendio delle cinque puntate della loro celebre riedizione dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Ecco riapparire Lorenzo o come dicevan tutti, Renzo interpretato ...

Raiofficialnews : Marchesini, Lopez, Solenghi: #Techetechetè – Il Trio per sempre, oggi alle 14:10 su @RaiUno e @RaiPlay.… - _Techetechete : Siete pronti? A Pasquetta ci sarà una sorpresa, una puntata di 90’ tutta dedicata ai tre più amati della tv: Anna M… - _Techetechete : Nella puntata di Pasquetta ci sarà un'altra sorpresa: la seconda parte sarà un compendio delle cinque puntate della… - _Techetechete : RT @Raiofficialnews: Marchesini, Lopez, Solenghi: #Techetechetè – Il Trio per sempre, oggi alle 14:10 su @RaiUno e @RaiPlay. @_Techetechete… - _Techetechete : RT @RadiocorriereTv: Una #Pasquetta in compagnia del Trio. Alle 14.10 su @RaiUno 'Il Trio per sempre' di Emilio Levi #13aprile @_Techetech… -

Ultime Notizie dalla rete : Techetechetè Trio