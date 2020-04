Napoli, Lorenzo Insigne lascia la scuderia di Mino Raiola (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Mino Raiola non è più il procuratore di Insigne”. Questa la notizia rilevata su Twitter, a Pasqua, da Carlo Alvino. Il capitano partenopeo ha deciso di abbandonare la scuderia del procuratore italiano. Le motivazioni della separazione non sono ancora nota. Raiola ha spinto spesso per un addio di Insigne dai partenopei, ma il calciatore non ne vuole sapere. Mino Raiola non è più il procuratore di Lorenzo Insigne — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 12, 2020 L'articolo Napoli, Lorenzo Insigne lascia la scuderia di Mino Raiola proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Napoli - Mino Raiola non è più l’agente di Lorenzo Insigne

Napoli - Lorenzo Insigne racconta : “Vorrei rigiocare la partita col Lecce”

Di Lorenzo si mette alla prova in cucina - il Napoli lo saluta così [VIDEO] (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “non è più il procuratore di”. Questa la notizia rilevata su Twitter, a Pasqua, da Carlo Alvino. Il capitano partenopeo ha deciso di abbandonare ladel procuratore italiano. Le motivazioni della separazione non sono ancora nota.ha spinto spesso per un addio didai partenopei, ma il calciatore non ne vuole sapere.non è più il procuratore di— Carlo Alvino (@Carloalvino) April 12, 2020 L'articololadiproviene da Anteprima24.it.

su_pascale : È proprio necessario che Ettore de Lorenzo della @tgr_campania si colleghi dal lungomare di #Napoli a #Pasquetta ?… - claudiaapicella : RT @sportli26181512: Napoli, spunta la notizia improvvisa: Mino Raiola non è più l'agente di Insigne!: Circa un anno fa Lorenzo Insigne ave… - akille15 : Chiaramente perché non lo può più vendere. Visto che Lorenzo rimane a Napoli per altri molti anni. - Maryeterngif : Lorenzo Insigne sempre più azzurro:separazione tra il capitano del Napoli e Mino Raiola. - LE ATLETE PIU' BELLE DEL… - sscalcionapoli1 : Napoli, Lorenzo Insigne con la sua famiglia a casa: “Buona Pasqua” -