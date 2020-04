In Francia 'confinement' fino all'11 maggio. Macron: "Non eravamo preparati, ma la speranza rinasce" (Di lunedì 13 aprile 2020) Ancora un mese di lockdown in Francia. La strada verso la ripresa è in salita e le nuove misure, anticipate dalla stampa ma ufficializzate da Macron nel suo quarto discorso alla nazione dall’inizio dell’emergenza, ne danno ulteriore conferma. “Sono qui per dirvi la verità su quello che ci aspetta nelle prossime settimane”, ha detto il presidente della Repubblica francese. Poi l’annuncio: confinement fino all′11 maggio.“In questo periodo - ha spiegato - il Paese continua a vivere”. I bambini più piccoli torneranno a scuola l′11 maggio, perché, ha detto Macron, “non tutti hanno accesso ai sistemi digitali e all’aiuto dei genitori: la chiusura delle scuole aumenta le diseguaglianze sociali”. Un riferimento ancora agli strati più popoli della popolazione: ha chiesto al ... Leggi su huffingtonpost La Francia ha un “Mr déconfinement” ma ancora poche certezze sui prossimi passi (Di lunedì 13 aprile 2020) Ancora un mese di lockdown in. La strada verso la ripresa è in salita e le nuove misure, anticipate dalla stampa ma ufficializzate danel suo quarto discorso alla nazione dall’inizio dell’emergenza, ne danno ulteriore conferma. “Sono qui per dirvi la verità su quello che ci aspetta nelle prossime settimane”, ha detto il presidente della Repubblica francese. Poi l’annuncio:all′11.“In questo periodo - ha spiegato - il Paese continua a vivere”. I bambini più piccoli torneranno a scuola l′11, perché, ha detto, “non tutti hanno accesso ai sistemi digitali e all’aiuto dei genitori: la chiusura delle scuole aumenta le diseguaglianze sociali”. Un riferimento ancora agli strati più popoli della popolazione: ha chiesto al ...

