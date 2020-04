I chirurghi restano senza parole | dopo aver eseguito un intervento su una donna che

(Di lunedì 13 aprile 2020) Ci sono storie sorprendenti, improbabili, che nessuno si aspetta che accadano, storie che lasciano. Questo è il caso della signora Chen, unadi 45 anni. Ciò che le è successo ha dell’incredibile: aveva nel suo corpo più di 200 calcoli che sono stati estrattiuna lunga operazione con risultati soddisfacenti. Questaha iniziato a presentare dolore addominale 10 anni fa.una visita medica ed in base alla diagnosi, ha dovuto sottoporsi ad unchirurgico. Inizialmente la sua reazione non fu positiva, e la cosa era dettata dalla paura. Tuttavia, una settimanail dolore divenne lancinante e la signora Chen fu ricoverata all’ospedale di Guangji. Il 15 luglio, l’operazione è stata eseguita dai dottori Quan Xuwei e Huang Jintian con una durata di 6 ore e 30 minuti. ...

Ultime Notizie dalla rete : chirurghi restano

Il Gazzettino

MESTRE - ?L'emergenza Covid-19 non ferma i chirurghi dell'Angelo: nei giorni scorsi all'Ospedale di Mestre un’équipe composta per l'occasione ...Per il momento, le strade restano deserte permettono di contemplare l’elegante bellezza della città, tra le vie del centro e la sua storica Bergamo Alta. Intanto negli ospedali la lotta continua. Tra ...