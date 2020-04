Edoardo Valli e Francesco Cortesi | altri due medici morti con Coronavirus

fanpage : #COVID19 Il dramma del Dottor Valli, 'sto male, non mi fanno il tampone' - Corriere : La morte del dottor Valli e quel post su Fb: «Tamponi ai politici, a noi medici no» - Corriere : La morte del dottor Valli e quel post drammatico su Fb: «Tamponi ai politici, a noi me... - coccio2001 : RT @fiordisale: Edoardo Valli, ginecologo morto a 62 anni di Covid-19 sono annientata mentre rileggo il doloroso rammarico e la delusione… - CiaoGrosso : RT @Michele_Arnese: Edoardo Valli, ginecologo morto a 62 anni di Covid-19: 'Ho la febbre da tre giorni, non mi fanno il tampone, ma sono un… -

