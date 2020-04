Coronavirus Lombardia | i dati di lunedì 13 aprile | 60 314 positivi e 10 901 decessi 280

SkyTG24 : ??? 'I casi veri della #Lombardia sono 10 volte quelli accertati. Quelli di #Milano forse 5, 6 volte'. Le parole di… - SkyTG24 : #Coronavirus. Trovare l'amuchina sul mercato non è facile. Così nasce #Polichina, l'igienizzante del #Politecnico d… - fattoquotidiano : Coronavirus, Fontana: “Lombardia anticipa i soldi per la cig, se lo Stato non c’è garantiamo noi”. Boccia: “Non ha… - martamacbeal : RT @ChiaraBaldi86: Dati di oggi della #Lombardia: Positivi: 60314, +1262 Ricoverati: 12028, +59 Terapia intensiva: 1143, -33 Decessi: 1090… - serenel14278447 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, Regione Lombardia: gli aggiornamenti sull'epidemia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta Sky Tg24 Coronavirus, cassa integrazione garantita per 100mila lavoratori lombardi

Questi i numeri registrati prima di Pasqua da Regione Lombardia, e attualmente sono in lavorazione le domande di almeno altri 50mila dipendenti". È quanto si legge in una nota di Regione Lombardia.

Coronavirus, ecco cosa riapre e cosa resterà aperto da domani

Inoltre, alcune regioni come la Lombardia, il Piemonte ... ma la curva di discesa non è ancora netta. CORONAVIRUS: SEGUI GLI AGGIORNAMENTI Supermercati e ipermercati Uno dei settori che nei giorni ...

