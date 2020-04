Bonus 600 euro | quando verrà pagato a Partite Iva e lavoratori autonomi? INPS accelera

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio l’economia del nostro paese. Milioni diin queste settimane sono stati costretti a rimanere a casa con l’obiettivo di ridurre al minimo il numero di contagi. Il Governo ha previsto come prima forma di sostegno unda 600. Il numero eccessivo di domande ha messo in crisi il sito dell’, piattaforma prescelta per presentare le richieste. Fortunatamente dopo alcune ore d’impasse la situazione è tornata alla normalità. Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, entro la fine di questa settimana, tra il 15 e il 17 aprile, i 600previsti dalsaranno sui conti correnti di quanti ne hanno diritto. “L’ne ha già liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta ...

Il Governo ha previsto come prima forma di sostegno un bonus da 600 euro. Il numero eccessivo di domande ha messo in crisi il sito dell’Inps, piattaforma prescelta per presentare le richieste.In relazione invece alle indennità di 600 euro erogate a favore dei professionisti iscritti alle Casse previdenziali private, l’Inps precisa in una nota che 'non ha nulla a che vedere con le competenz ...