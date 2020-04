Anticipazioni Una Vita puntate 13 aprile 2020

Leggi su anticipazioni

(Di lunedì 13 aprile 2020) Lunedì 13– Il doppio gioco di Bartolomeo: padre Bartolomeo non è quello che vuole far credere. In tal senso l’uomo agirà con lo scopo di danneggiare Telmo. In che modo? Ebben in un momento di distrazione riuscirà a nascondere un importante documento in un mobile della casa del suo “amico”,ex sacerdote con lo scopo di incastrarlo. Ma per quale motivo agirà in questo modo contro di lui? La risposta giace nel rapporto d’amicizia con Espineira. I due stanno tramando contro Telmo, e quando quest’ultimo se ne accorgerà sarà troppo tardi. Inigo mette in agitazione Leonor quando le spiega che non c’è più tempo da perdere: devono assolutamente fare i bagagli e partire. Qualcosa è andato storto! Così la Hidalgo senza nemmento chiedere cosa sia accaduto, prepara le ...