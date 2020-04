Anticipazioni Beautiful puntate 14 Aprile 2020

Leggi su anticipazioni

Martedì 14– Una notizia destabilizza Bill: Justin trova Bill molto scoraggiato e non ne capisce il motivo. Così l'uomo è costretto a dirgli la verità e cioè che Flo non è sua figlia come ha sempre creduto, ma che in realtà il suo padre naturale è Storm. Il fatto è che tutti dipingono quest'uomo come un santo quando in reltà non lo era per niente. In un secondo momento Hope dichiara di essere molto felice di aver trovato una nuova cugina, riferendosi a Flo, la quale però potrebbe rovinare la loro amicizia raccontandole l'inganno di Reese. Zoe la invita a riflettere prima di raccontare ogni cosa. Deve essere consapevole che dopo cambierà tutto.