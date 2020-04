Tom Hanks torna in tv, ma resta a casa: "È uno strano momento per far ridere" (Di domenica 12 aprile 2020) Dopo i recenti problemi di salute, Tom Hanks torna sugli schermi con uno speciale episodio 'fatto in casa' del mitico Saturday Night Live: ecco il video. Saturday Night Live È tornato sugli schermi con un episodio letteralmente "fatto in casa", con la partecipazione di Tom Hanks. Come si può vedere nel video, il celebre varietà, per l'occasione ribattezzato Saturday Night Live at Home, era stato sospeso il mese scorso a causa delle misure restrittive in vigore a New York per combattere l'attuale emergenza sanitaria, e ha annunciato qualche giorno fa tramite i social che sarebbe tornato avvalendosi di un nuovo format: gli attori, i musicisti e gli ospiti speciali (nella fattispecie Hanks come conduttore e Chris Martin come ospite musicale) hanno contribuito ciascuno da casa propria, ... Leggi su movieplayer Tom Hanks conduce il Saturday Night Live dalla sua cucina : “È un momento strano per ridere”

Il miglio verde : stasera su Premium Cinema Emotion il film con Tom Hanks

