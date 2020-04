Mara Venier sorpresa a Domenica In: arriva il nipote- VIDEO (Di domenica 12 aprile 2020) A Domenica In arriva puntuale il momento delle lacrime: siamo abituati a vedere Mara Venier commuoversi, ma questa volta la conduttrice ha ricevuto una splendida sorpresa da parte del nipotino. Nella puntata di Pasqua, andata in onda oggi, Domenica 12 aprile, Mara Venier si è commossa fino alle lacrime. Ancora una volta la conduttrice veneziana … L'articolo Mara Venier sorpresa a Domenica In: arriva il nipote- VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek La gaffe di Mara Venier a Domenica su Iginio Massari e l’imbarazzo di Renga

Mara Venier scoppia in lacrime in diretta | Palpabile fragilità

Domenica In - Lapo Elkann fa un appello da Mara Venier : “Vi chiedo di…” (Di domenica 12 aprile 2020) AInpuntuale il momento delle lacrime: siamo abituati a vederecommuoversi, ma questa volta la conduttrice ha ricevuto una splendidada parte del nipotino. Nella puntata di Pasqua, andata in onda oggi,12 aprile,si è commossa fino alle lacrime. Ancora una volta la conduttrice veneziana … L'articoloIn:ilproviene da www.meteoweek.com.

CasaliNadia : RT @giuliomeotti: Ho acceso la tv, a #Rai1 c’era Mara Venier che parlava con un cantante delle cose stupende della pandemia, “la Pianura Pa… - _DAGOSPIA_ : DANDOLO-VIDEO-FLASH! - LAPO ELKANN CON MARA VENIER A ''DOMENICA IN'' PER ''NEVER GIVE UP'' - Stitch_Chia : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - eliscrivecose : Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - marielSiviglia : RT @alfredoferrante: Queste chiamate di Mara Venier ai poveri VIP in casa che soffrono sono davvero strappalacrime. Porelli popo, eh #Dom… -