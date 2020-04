Mara Venier in lacrime a Domenica In dopo il messaggio del nipotino (VIDEO) (Di domenica 12 aprile 2020) Durante Domenica In sorpresa di Pasqua per Mara Venier che non riesce a trattenere le lacrime quando vede il nipotino. Mara Venier non ha trattenuto le lacrime vedendo il VIDEOmessaggio del nipotino durante Domenica In. La conduttrice del contenitore Domenicale è scoppiata in un pianto dirotto quando la regia ha mandato a sorpresa la registrazione del piccolo Claudio. Domenica In non ha abbandonato i suoi telespettatori neanche a Pasqua. Mara Venier è andata in onda regolarmente per fare compagnia agli italiani in questa giornata molto particolare. Per premiarla i produttori hanno deciso di farle una simpatica sorpresa. Mara ha fatto vedere un coro di bambini che si esibiva sulle note di 'Azzurro', il grande successo di Adriano Celentano, ma alla ... Leggi su movieplayer Gaffe a Domenica In per Mara Venier : "Iginio Massari? Non lo conosco" -

Donatella Rettore/ “Tumore? Mara Venier mi ha portato fortuna” (Domenica In)

Mara Venier non regge e scoppia in lacrime : scusatemi (Di domenica 12 aprile 2020) DuranteIn sorpresa di Pasqua perche non riesce a trattenere lequando vede ilnon ha trattenuto levedendo ildelduranteIn. La conduttrice del contenitorele è scoppiata in un pianto dirotto quando la regia ha mandato a sorpresa la registrazione del piccolo Claudio.In non ha abbandonato i suoi telespettatori neanche a Pasqua.è andata in onda regolarmente per fare compagnia agli italiani in questa giornata molto particolare. Per premiarla i produttori hanno deciso di farle una simpatica sorpresa.ha fatto vedere un coro di bambini che si esibiva sulle note di 'Azzurro', il grande successo di Adriano Celentano, ma alla ...

Italia_Notizie : Gaffe a Domenica In per Mara Venier: 'Iginio Massari? Non lo conosco' - emmashands : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - AntoCaste86 : RT @eliscrivecose: Sto piangendo per Mara Venier che chiede a Renga di salutarle Ambra e darle un bacio da parte sua - giuseppe_alto : Mara Venier in lacrime per il video a sorpresa con gli auguri del nipote: 'Scusatemi' - vita_in_ironia : Io: 'Mamma, gli 1D hanno in serbo una nuova sorpresa per i 19 anni di carriera.' Mia madre: 'Lo so, non ricordo dov… -