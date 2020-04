«Lasciati morire a Pasqua dall’Europa»

(Di domenica 12 aprile 2020) “250 persone erano alla deriva da sabato su quattro gommoni” che avevano a bordo un numero tra 47 e 85 persone e una di queste imbarcazioni si è capovolta: “soli nel giorno dida un’Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono”. La denuncia è di Sea Watch e parla dell’affondamento di un gommone tra Tripoli e Malta. Proprio nel giorno in cui nell’omelia della messa della Resurrezione Papa Francesco ha pregato perché Cristo “riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sfollate, a causa di guerre, siccità e carestia” donando “protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini, che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine tra Grecia e Turchia”. «soli a...

La7tv : #GinoStrada: 'Gente che ha devastato la sanità pubblica italiana, altro che modello Lombardia. I pazienti lasciati… - Agenzia_Ansa : #Migranti: naufragio tra Malta e Tripoli. La denuncia di Sea Watch: 'Lasciati morire da soli a #Pasqua' #ANSA - SimoneCosimi : Queste omissioni nella gestione delle rsa non sono legate all’impreparazione dei primi giorni. Sono delittuose omis… - huge1961 : RT @SeaWatchItaly: ??Lasciati morire soli nel giorno di #Pasqua da un'Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono.… - BalottaClaudia : RT @SeaWatchItaly: ??Lasciati morire soli nel giorno di #Pasqua da un'Europa che parla a vuoto di solidarietà verso le persone che soffrono.… -

Ultime Notizie dalla rete : Lasciati morire

La ong in un tweet parla di quattro gommoni alla deriva con 250 a bordo. Uno si sarebbe rovesciato. Per i 156 della Alan Kurdi pronta la nave quarantena. Poi ...Era stata la stessa Sea Watch a chiedere l'intervento del Commissario europeo per i diritti umani 'per chiarire che i diritti delle persone salvate in mare devono essere garantiti a prescindere da qua ...