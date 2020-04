Il NHS ha sviluppato un grafico a punti per decidere chi ammettere in terapia intensiva (Di domenica 12 aprile 2020) Ogni giorno il servizio sanitario nazionale inglese deve fronteggiare circa 5mila nuovi casi di coronavirus. La terapia intensiva rischia il collasso, per questo i medici dovranno decidere a quali pazienti dare la priorità servendosi di uno strumento sviluppato dal National Health Service. Lo riporta il Financial Times. Tale grafico tiene conto di tre parametri: età, fragilità e condizioni fisiche precedenti alla positività al virus. Chi dovesse superare gli otto punti nelle somma delle tre categorie, in base a quanto stabilito dallo strumento, non dovrebbe essere ricoverato in terapia intensiva. Si tratta di un’indicazione che tuttavia può non essere seguita nel caso di una valutazione clinica differente. In base a questo sistema a punti sviluppato dal Nhs, qualsiasi paziente di età superiore ai 70 anni potrebbe essere escluso ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 12 aprile 2020) Ogni giorno il servizio sanitario nazionale inglese deve fronteggiare circa 5mila nuovi casi di coronavirus. Larischia il collasso, per questo i medici dovrannoa quali pazienti dare la priorità servendosi di uno strumentodal National Health Service. Lo riporta il Financial Times. Taletiene conto di tre parametri: età, fragilità e condizioni fisiche precedenti alla positività al virus. Chi dovesse superare gli ottonelle somma delle tre categorie, in base a quanto stabilito dallo strumento, non dovrebbe essere ricoverato in. Si tratta di un’indicazione che tuttavia può non essere seguita nel caso di una valutazione clinica differente. In base a questo sistema adal Nhs, qualsiasi paziente di età superiore ai 70 anni potrebbe essere escluso ...

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il NHS ha sviluppato un grafico a punti per decidere chi ammettere in terapia intensiva - devol888 : RT @HuffPostItalia: Il NHS ha sviluppato un grafico a punti per decidere chi ammettere in terapia intensiva - HuffPostItalia : Il NHS ha sviluppato un grafico a punti per decidere chi ammettere in terapia intensiva -

Ultime Notizie dalla rete : NHS sviluppato Il NHS ha sviluppato un grafico a punti per decidere chi ammettere in terapia intensiva L'HuffPost Il NHS ha sviluppato un grafico a punti per decidere chi ammettere in terapia intensiva

Si tratta di un’indicazione che tuttavia può non essere seguita nel caso di una valutazione clinica differente. In base a questo sistema a punti sviluppato dal Nhs, qualsiasi paziente di età superiore ...

Coronavirus news UK: Boris Johnson uscito da terapia intensiva

"Stai in casa, proteggi l'Nhs" (il sistema sanitario) britannico ... Secondo l'idea del governo britannico è necessario che la popolazione contragga il virus in modo da sviluppare anticorpi, ...

Si tratta di un’indicazione che tuttavia può non essere seguita nel caso di una valutazione clinica differente. In base a questo sistema a punti sviluppato dal Nhs, qualsiasi paziente di età superiore ..."Stai in casa, proteggi l'Nhs" (il sistema sanitario) britannico ... Secondo l'idea del governo britannico è necessario che la popolazione contragga il virus in modo da sviluppare anticorpi, ...