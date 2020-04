“Ho bruciato 14 milioni di euro tra alcol, donne e scommesse”. Dopo anni di successo e fama, la confessione choc (Di domenica 12 aprile 2020) Forse qualcuno lo ricorderà Fabian O’Neill, il calciatore uruguaiano che arrivò al Cagliari a metà degli anni Novanta. Cellino, grande scopritore di talenti, aveva un buon rapporto con il procuratore Paco Casal e puntò su quello che sembrava dovess’essere il nuovo Francescoli, un mito del calcio sudamericano. In Sardegna delle soddisfazioni O’Neill se ne toglie tante e la Juventus lo acquista. In bianconero gioca poco perché ci sono Del Piero e Zidane, è l’inizio della fine della sua carriera calcistica. Ma quello che oggi rende O’Neill popolare, non è qualcosa relativa allo sporto ma al suo stile di vita: in un’intervista ha svelato di aver bruciato 14 milioni di dollari in pochissimi anni tra alcool, donne e scommesse. Adesso la sua vita è ripartita da un bar di Montevideo: “Vengo qui ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 aprile 2020) Forse qualcuno lo ricorderà Fabian O’Neill, il calciatore uruguaiano che arrivò al Cagliari a metà degliNovanta. Cellino, grande scopritore di talenti, aveva un buon rapporto con il procuratore Paco Casal e puntò su quello che sembrava dovess’essere il nuovo Francescoli, un mito del calcio sudamericano. In Sardegna delle soddisfazioni O’Neill se ne toglie tante e la Juventus lo acquista. In bianconero gioca poco perché ci sono Del Piero e Zidane, è l’inizio della fine della sua carriera calcistica. Ma quello che oggi rende O’Neill popolare, non è qualcosa relativa allo sporto ma al suo stile di vita: in un’intervista ha svelato di aver14di dollari in pochissimitra alcool,e scommesse. Adesso la sua vita è ripartita da un bar di Montevideo: “Vengo qui ...

cuoreastrisce37 : Ho bruciato le pizzette proprio zero gioie sta Pasqua oh ?????????? - carinatai9 : Ho bruciato la torta ???? - f4stfu5e : @mywxonderwallI Avevo pensato di puntare sulla scusa di internet che tra l'altro è vera perché nonp avendo più il W… - killianjschmidt : comunque ho appena bruciato l'uovo non se sia legale.. - CinziaVanPelt : @TLucianol ?? e non hai sentito cosa ho detto quando ho bruciato la pastiera -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho bruciato Massimo Popolizio: «Il teatro è un atto politico, il cinema è un bancomat» L'Espresso