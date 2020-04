Covid-19, guarito il primo operativo del 118: trascorrerà Pasqua a casa (Di domenica 12 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Trascorrerà la Pasqua a casa il primo operatore della Centrale Operativa del 118 di Avellino ricoverato all’Azienda Ospedaliera Moscati perché affetto da Covid-19. L’uomo, un 46enne di Avellino, è infatti guarito – sono risultati negativi i due tamponi di verifica – e in dimissione dall’Unità Operativa di Medicina Interna, dove è stato ricoverato dal 10 marzo scorso. L'articolo Covid-19, guarito il primo operativo del 118: trascorrerà Pasqua a casa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 A Palestrina guarito da Covid-19 un anziano di 94 anni

Trascorrerà la Pasqua a casa il primo operatore della Centrale Operativa del 118 di Avellino ricoverato all'Azienda Ospedaliera Moscati perché affetto da Covid-19. L'uomo, un 46enne di Avellino, è

