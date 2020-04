Coronavirus, in Toscana altri 277 casi e 28 morti ma aumentano i guariti (Di domenica 12 aprile 2020) Continuano anche durante il giorno di Pasqua le attività dei 13 laboratori che effettuano le analisi dei tamponi per conto di Regione Toscana. Oggi, domenica 12 aprile, sono in tutto 7.235 i casi di positività al Coronavirus riscontrati nella nostra regione, 277 in più rispetto a sabato 11 aprile. Questo uno dei dati - rilevati entro le ore 12 di oggi, domenica 12 aprile, sulla base delle richieste della Protezione Civile - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Sono 78.640 i tamponi eseguiti complessivamente (di cui 2.884 oggi) mentre sempre oggi ne sono stati analizzati 4.230. Si tratta di quelli con diagnosi certa e il numero complessivo si riferisce ad analisi effettuate in più giorni e che erano in attesa di essere processate. Questi i casi positivi sul territorio che ricordiamo si riferiscono alla provincia in cui ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus in Toscana a Pasqua : 28 morti - oggi 12 aprile. E 277 nuovi contagi

