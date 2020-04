Cara Parma, lettera aperta ad una città e ad una famiglia adottive e ai dottori che incarnano lo spirito ippocrateo (Di domenica 12 aprile 2020) Una lettera ad una città. Una lettera ad un luogo che adotta. Riceviamo e pubblichiamo Cara Parma, chi ti scrive è uno studente universitario di 28 anni. Studente che ha deciso di spostarsi lasciando la sua terra amata, la Sicilia, per venire qui ad apprendere ciò che poi un giorno sarà il mio lavoro. Sin … L'articolo Cara Parma, lettera aperta ad una città e ad una famiglia adottive e ai dottori che incarnano lo spirito ippocrateo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - muore a Parma un carabiniere di 49 anni

Da Parma all'aeroporto di Bologna per una vacanza : denunciati dai carabinieri

Meteo - caldo senza precedenti in tutt’Italia : +24°C a Pescara e Bari - +21°C a Parma - +20°C a Bologna - +19°C a Roma e Milano [DATI LIVE] (Di domenica 12 aprile 2020) Unaad una città. Unaad un luogo che adotta. Riceviamo e pubblichiamo, chi ti scrive è uno studente universitario di 28 anni. Studente che ha deciso di spostarsi lasciando la sua terra amata, la Sicilia, per venire qui ad apprendere ciò che poi un giorno sarà il mio lavoro. Sin … L'articoload una città e ad unae aiche incarnano lo spirito ippocrateo NewNotizie.it.

helg_haper : @Cristin72949923 @carlo_taormina Cara Cristina...vedendo il numero di contagi e morti a Parma (dove questi due sono… - CCOwl56 : @Toni19ah @ValeryLombardi4 @Michele2125 @giorgio_gori Ma scusa, io ho in corsia una mai cara amica qui a Parma, e p… - Stefano68343904 : Cara Giorgia lasciamo stare le piccole polemiche tipo il sindaco di Parma Pensiamo a quali attività da lunedì posso… - germani19471 : RT @signori_massimo: @GiorgiaMeloni Non solo per quello ma anche per avere un passo carraio !! Avete capito bene : a Parma nel modulo di ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Cara Parma Cara Parma, lettera aperta ad una città e ad una famiglia adottive e ai dottori che incarnano lo spirito ippocrateo NewNotizie Cara Parma, lettera aperta ad una città e ad una famiglia adottive e ai dottori che incarnano lo spirito ippocrateo

I miei genitori e mio fratello – ai quali devo moltissimo – mi monitoravano da lontano. Cercavano in tutti i modi di potermi stare vicino. Alla fine, mia cara Parma, mi hai dovuto accogliere nel tuo ...

BENITA VITTORIA COLLA

Parma, 10 aprile 2020 Grazie BENITA per come, fin da subito, mi ha accolta nella Sua famiglia. Avremmo potuto scherzare ancora insieme. Un bacio. Sara. Fornovo di Taro, 10-4-2020 Cara Signora BENITA è ...

I miei genitori e mio fratello – ai quali devo moltissimo – mi monitoravano da lontano. Cercavano in tutti i modi di potermi stare vicino. Alla fine, mia cara Parma, mi hai dovuto accogliere nel tuo ...Parma, 10 aprile 2020 Grazie BENITA per come, fin da subito, mi ha accolta nella Sua famiglia. Avremmo potuto scherzare ancora insieme. Un bacio. Sara. Fornovo di Taro, 10-4-2020 Cara Signora BENITA è ...