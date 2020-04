‘Avete una lingua biforcuta’, ecco la replica di Sossio Aruta sul web (Di domenica 12 aprile 2020) La replica di Sossio Nelle ultime ore tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno togliendo dei sassolini dalle scarpe. Adriana Volpe, per esempio, sta smentendo il suo flirt con Andrea Denver e le insinuazioni di Fabio Testi su una loro presunta relazione. E’ stata in silenzio fino ad ora per rispettare il lutto del marito, poiché ha perso il padre a causa del coronavirus. Come lei anche Sossio Aruta ha deciso di rispondere a una serie di accuse. Si è rivolto in primis a due donne della casa, con le quali non andava molto d’accordo. Dopodiché è passato al suo rivale numero uno. Gli utenti social sono sicuri che il tutto andrà avanti per le lunghe. ‘Gli zombie usciti dalla casa si sono risvegliati’ La replica di Sossio non è altro che una risposta alle accuse di Teresanna Pugliese e Licia Nunez. Con la prima non ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 12 aprile 2020) LadiNelle ultime ore tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip si stanno togliendo dei sassolini dalle scarpe. Adriana Volpe, per esempio, sta smentendo il suo flirt con Andrea Denver e le insinuazioni di Fabio Testi su una loro presunta relazione. E’ stata in silenzio fino ad ora per rispettare il lutto del marito, poiché ha perso il padre a causa del coronavirus. Come lei ancheha deciso di rispondere a una serie di accuse. Si è rivolto in primis a due donne della casa, con le quali non andava molto d’accordo. Dopodiché è passato al suo rivale numero uno. Gli utenti social sono sicuri che il tutto andrà avanti per le lunghe. ‘Gli zombie usciti dalla casa si sono risvegliati’ Ladinon è altro che una risposta alle accuse di Teresanna Pugliese e Licia Nunez. Con la prima non ...

marcotravaglio : ARRIVA LA MADAMA Avete presenti i vampiri quando vedono una treccia d’aglio o un filo di luce? Ecco: sono bastate l… - GiovanniToti : Siria a Milano, io a Genova, la prima #Pasqua separati. Ma ho voluto farle una sorpresa e le ho fatto consegnare a… - borghi_claudio : Cari professionisti, siete chiusi in casa da bravi cittadini? Avete fatto domanda per i 600 euro? Il decreto dei 40… - KNunsesa : RT @wushurabbit: Un punto fondamentale: lo avete capito che l'ordine di rimanere a casa non è in 'forza di legge' ma in una forma sublimina… - lwtxbrave : RT @sonotuapayne: avete seriamente rotto il cazzo. vi battete contro gli insulti online, sbandierate il treat people with kindness sul vost… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Avete una Fratoianni contro Speranza: “Decreto su porti non sicuri è un errore enorme” Il Riformista