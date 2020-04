Atalanta_BC : Auguri speciali firmati Presidente #Percassi, Mister #Gasperini e Capitan #PapuGomez ???? #HappyEaster from our Pres… - Fantacalciok : Atalanta, il messaggio di Percassi: “Rispettiamo le regole e vinciamo” - Enzovit : Atalanta, Percassi: ”Uniti nel rispettare le regole per vincere anche questa partita” - AndreAron_ : RT @Atalanta_BC: Auguri speciali firmati Presidente #Percassi, Mister #Gasperini e Capitan #PapuGomez ???? #HappyEaster from our President A… - sportli26181512 : Coronavirus, Atalanta: 'Pasqua con un pensiero a chi non c'è più': Gli auguri del club sui canali ufficiali: 'Tropp… -

Atalanta Percassi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Atalanta Percassi