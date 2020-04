Ugl | sottoscritto in Regione Lazio accordo indennità rischio per operatori sanitari

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 aprile 2020) Roma – Venerdì 10 aprile è statocon laundi riconoscimento per l’eccezionale attività svolta daglidel Servizioo della. “La firma – dicono congiuntamente Gianluca Giuliano Segretario Nazionale della UGL Sanità e Armando Valiani Segretario Regionale della UGL– è un fatto positivo ma non risolutivo. Fin dall’inizio dell’emergenza legata al diffondersi del Covid-19 siamo stati in prima fila nel pretendere tamponi e protezioni adeguate per i lavoratori impegnati in questa durissima battaglia ma anche che la loro abnegazione, il loro sacrificio venissero riconosciuti attraverso la detassazione degli emolumenti dell’intero anno 2020 con una aliquota unica al 10% che abbiamo richiesto il 2 aprile scorso in una lettera inviata ai Ministeri ...