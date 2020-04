Tenta di uccidere la moglie e suicidarsi | arrestato Dietro il gesto forse una storia di

(Di sabato 11 aprile 2020)di ammazzare lacolpendola con un martello e la lascia in fin di vita, poi cerca di. Questa la dinamica alla base delto omicidio avvenuto ad Airola (Benevento). L'aggressore, un professionista di 54 anni, è statoed ora è in carcere. Lei invece lotta tra la vita e la morte in Rianimazione.

E’ finito in galera, dopo le cure in ospedale, il professionista di Airola di 54 anni che ieri ha provato a uccidere la moglie prima di tentare il suicidio cercando di tagliarsi le vene. L’accusa per ...Tragedia stmattina ad Airola, in provincia di Benevento. Purtroppo un ennesimo tentativo di femminicidio . Un uomo ha cercato di uccidere una donna colpendola ripetutamente alla testa. La donna di 56 ...