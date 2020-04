Q Talks - Tutti i segreti del Centro Prove di Quattroruote: ne parliamo in diretta alle 19 (Di sabato 11 aprile 2020) Accelerazione, frenata, ripresa. Ma anche tenuta di strada e stabilità, abitabilità, consumi, efficacia dei sistemi Adas. Sono solo alcuni dei test ai quali sottoponiamo le auto sulla nostra pista di Vairano (PV). Un lavoro affascinante e complesso. A raccontarcelo oggi nell'appuntamento con i Q Talks, in programma alle 19 sulla nostra pagina Facebook, saranno Marco Perucca Orfei, direttore del Centro Prove Quattroruote, e Ottavio Tonti, collaudatore e responsabile dell'analisi dei dati. Insieme a Roberto Ungaro, spiegheranno i protocolli di test, gli strumenti impiegati e i trucchi del mestiere. Uno dei più belli del mondo, per un appassionato di auto. Siete curiosi? Non mancate! Leggi su quattroruote Oprah Talks COVID-19 su Apple TV+ gratis per tutti - anche Idris Elba nel talk show a sorpresa (Di sabato 11 aprile 2020) Accelerazione, frenata, ripresa. Ma anche tenuta di strada e stabilità, abitabilità, consumi, efficacia dei sistemi Adas. Sono solo alcuni dei test ai quali sottoponiamo le auto sulla nostra pista di Vairano (PV). Un lavoro affascinante e complesso. A raccontarcelo oggi nell'appuntamento con i Q, in programma19 sulla nostra pagina Facebook, saranno Marco Perucca Orfei, direttore del, e Ottavio Tonti, collaudatore e responsabile dell'analisi dei dati. Insieme a Roberto Ungaro, spiegheranno i protocolli di test, gli strumenti impiegati e i trucchi del mestiere. Uno dei più belli del mondo, per un appassionato di auto. Siete curiosi? Non mancate!

Ultime Notizie dalla rete : Talks Tutti Q Talks: i segreti del Centro Prove Quattroruote Journal – Chapter Vl: Joseph Kosuth

Chapter Vl of Journal presents three interviews by Joseph Kosuth who talks about the origin of his cultural intellectual vision and the beginning of his career. Inspired by artists like Marcel Duchamp ...

Tra private sales e art talks. Cresce l’offerta online di Christie’s per far fronte al lock down

Alexander Calder, Big Blue Spheres and Loops, dalla private sale di Post-War and Contemporary Online il nuovo calendario delle aste di Christie’s, che tra video, news e private sales continua a tenere ...

