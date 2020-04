Quirinale : #Mattarella: “a tutti gli operatori della #Polizia di Stato il ringraziamento dell’intero Paese per la preziosa ope… - rtl1025 : ?? '#FieradiMilano è parte attiva nella lotta al #Coronavirus con la realizzazione di un #ospedale dedicato. Ancora… - Corriere : Pasqua, il video messaggio del presidente Mattarella - tempoweb : Il messaggio di #Mattarella: sarà una #Pasqua in solitudine per molti, anche per me VIDEO ?? - TecnicaScuola : Il messaggio di Mattarella agli italiani: 'Sarà una Pasqua diversa dalle altre, il mio pensiero va alle vittime del… -

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, ha voluto mandare un messaggio agli italiani nel consueto discorso per gli auguri di Pasqua: “Vivremo una Pasqua in condizioni diverse dal solito.

Quest’anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto». Lo afferma Sergio Mattarella in un messaggio video per gli italiani. «Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l’epidemia.

