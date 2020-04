Emoji: accendi le emozioni domenica 12 aprile a Pasqua su Rai 3 (Di sabato 11 aprile 2020) Emoji: accendi le emozioni a Pasqua, domenica 12 aprile, su Rai 3 in prima serata Come vivono le Emoji? cosa fanno quando non vengono usate? Emoji – accendi le emozioni trasforma le faccine che ci scambiamo con i nostri smartphone in personaggi animati in un film in onda la sera di Pasqua su Rai 3. Il film d’animazione ha avuto un budget di 50 milioni di dollari e, come spesso capita con i cartoni, il cast originale di voci è ricco di personaggi conosciuti, molti provenienti dalla tv. Emoji ha incassato 217 milioni in tutto il mondo con soli 86 negli USA (3,1 milioni in Italia), ma è stato stroncato dalla critica globale per l’eccesso di pubblicità. Emoji: accendi le emozioni la trama del film stasera su Rai 3 Gene è un’Emoji e vive a Messaggiopoli città digitale dello smartphone di Alex. Gene è il figlio di Mel e Mary, ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 11 aprile 2020)le12, su Rai 3 in prima serata Come vivono le? cosa fanno quando non vengono usate?letrasforma le faccine che ci scambiamo con i nostri smartphone in personaggi animati in un film in onda la sera disu Rai 3. Il film d’animazione ha avuto un budget di 50 milioni di dollari e, come spesso capita con i cartoni, il cast originale di voci è ricco di personaggi conosciuti, molti provenienti dalla tv.ha incassato 217 milioni in tutto il mondo con soli 86 negli USA (3,1 milioni in Italia), ma è stato stroncato dalla critica globale per l’eccesso di pubblicità.lela trama del film stasera su Rai 3 Gene è un’e vive a Messaggiopoli città digitale dello smartphone di Alex. Gene è il figlio di Mel e Mary, ...

distasio_di : RT @Raiofficialnews: “Accendi le emozioni”: in prima visione il film d’animazione #Emoji, domenica #12aprile alle 21:20 su @RaiTre e @RaiPl… - ChilErminia : “Accendi le emozioni”: in prima visione il film d’animazione #Emoji, domenica #12aprile alle 21:20 su @RaiTre e… - AnonymeRai : ? “Accendi le emozioni”: in prima visione il film d’animazione #Emoji, domenica #12aprile alle 21:20 su @RaiTre e… - RaiTre : RT @Raiofficialnews: “Accendi le emozioni”: in prima visione il film d’animazione #Emoji, domenica #12aprile alle 21:20 su @RaiTre e @RaiPl… - Raiofficialnews : “Accendi le emozioni”: in prima visione il film d’animazione #Emoji, domenica #12aprile alle 21:20 su @RaiTre e… -

Ultime Notizie dalla rete : Emoji accendi Emoji: accendi le emozioni domenica 12 aprile a Pasqua su Rai 3 Dituttounpop Emoji: accendi le emozioni domenica 12 aprile a Pasqua su Rai 3

Come vivono le Emoji? cosa fanno quando non vengono usate? Emoji – Accendi le emozioni trasforma le faccine che ci scambiamo con i nostri smartphone in personaggi animati in un film in onda la sera di ...

Stasera in tv | 12 aprile | Emoji – Accendi le emozioni, il viaggio nelle app

Domenica 12 aprile alle ore 21.20 su Rai Tre andrà in onda il film d’animazione Emoji – Accendi le emozioni diretto da Anthony Leondis. Il 12 aprile alle ore 21.20 su Rai Tre andrà in onda il film ...

Come vivono le Emoji? cosa fanno quando non vengono usate? Emoji – Accendi le emozioni trasforma le faccine che ci scambiamo con i nostri smartphone in personaggi animati in un film in onda la sera di ...Domenica 12 aprile alle ore 21.20 su Rai Tre andrà in onda il film d’animazione Emoji – Accendi le emozioni diretto da Anthony Leondis. Il 12 aprile alle ore 21.20 su Rai Tre andrà in onda il film ...