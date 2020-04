Coronavirus, report Iss: l'età media delle vittime è 78,5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - l’Oms : “La Svezia esempio di convivenza col virus - il 31 dicembre 2019 report su polmoniti sospette a Wuhan”

L'età dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). L'età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L'età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l'Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ...

La fase 2 si avvicina e senza un supporto adeguato molte donne, che guadagnano meno degli uomini, saranno costrette a rinunciare al lavoro per occuparsi dei figli, sacrificando la loro indipendenza e ...

Dal lockdown alla Fase 2, ecco perchè il Governo frena sulle riaperture: il documento integrale degli esperti sui rischi

La valutazione dei rischi di diffusione del Coronavirus associata a diversi scenari di rilascio delle chiusure a livello nazionale, ma anche locale. Perché le scuole devono restare chiuse. Dubbi sull' ...

