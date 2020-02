Formula E - Il quinto round della stagione a Marrakesh (Di venerdì 28 febbraio 2020) La Formula E torna in azione questo fine settimana. Dopo la trasferta messicana di due settimane fa, la categoria regina del motorsport elettrico fa tappa in Marocco, per il quinto appuntamento della stagione 2019-2020: lePrix di Marrakesh.Il circuito. Si corre sul circuito internazionale Moulay El Hessan di Marrakesh, dove la Formula E ha corso negli ultimi due anni, oltre che nel 2016. Il tracciato è uno dei più lunghi del calendario, misura 2,97 chilometri e si compone di 12 curve, da percorrere in senso antiorario. Secondo i dati forniti da Brembo fornitore unico dellintero sistema frenante in Formula E la curva 7 è quella più critica. In quella staccata, infatti, i freni devono generare una potenza quattro volte superiore a quella erogata dal motore elettrico.Battaglia apertissima. Finora, abbiamo avuto quattro vincitori diversi in altrettante gare disputate, segno di un ... Leggi su quattroruote

