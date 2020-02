Uomini e Donne anticipazione Gemma lascia Emanuele (Di martedì 11 febbraio 2020) Nel celebre programma di Uomini e Donne di Maria De Filippi, si torna a parlare della dama Gemma. Infatti delle anticipazione della puntata registrata dell’11 febbraio, si sa che la dama lascerà il suo corteggiatore Emanuele per via di un bacio poco gradito. La puntata che va in onda sempre alle quattordici e quarantacinque vedrà protagonista, al centro sala, sempre lei Gemma Galgani, alla quale Maria de Filippi chiederà aggiornamenti sulla sua nuova storia con il cavaliere Emanuele. Gemma dal suo racconto ci fa capire chiaramente che tra i due sono scattati diversi baci e effusioni, ma pare siano stati poco graditi, perché a suo dire un po’ troppo “Umidi“. Infatti la dama spiega :”forse c’è stato un po’ troppo impeto di passione, con una lingua di troppo“. Questo il motivo che ha spinto la Gemma a tirarsi indietro e a non voler più dare ... bigodino

