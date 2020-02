Un curioso bug rende Google Assistant irritante e poco utile in alcune occasioni (Di martedì 11 febbraio 2020) Un curioso bug di Google Assistant interpreta un comando vocale come la richiesta di attivare la riproduzione di un video di YouTube L'articolo Un curioso bug rende Google Assistant irritante e poco utile in alcune occasioni proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

curioso bug Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : curioso bug