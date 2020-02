Sasso da un cavalcavia su auto di attori Benvenuti e Fresi: illesi - (Di martedì 11 febbraio 2020) Un grosso spavento ma per fortuna nessuna conseguenza. Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti sono stati colpiti da una pietra lanciata da un cavalcavia sull'auto con la quale stavano viaggiando in autostrada, in una frazione di Avezzano, in provincia dell'Aquila. Il masso ha sfondato il parabrezza. Una disavventura finita bene, con i due attori illesi. "Volevo dire a tutti che stiamo bene, poteva succedere una tragedia, siamo stati molto fortunati", spiega Fresi in un video su Instagram nel quale ringrazia tutti coloro che gli hanno mandato messaggi di sostegno. (Lapresse) Redazione  ilgiornale

