Nikola - Presentato il progetto di un pick-up elettrico (Di martedì 11 febbraio 2020) La Nikola ha Presentato un progetto per la produzione di un pick-up elettrico con un'autonomia di circa 480 chilometri. Il veicolo è il frutto degli attuali programmi condotti dall'azienda statunitense per lanciare una serie di mezzi pesanti a batteria e all'idrogeno tra gli Stati Uniti e l'Europa, dove può contare su un'alleanza con l'italiana Iveco. I legami con l'Italia. La Nikola ha tra i suoi azionisti la Cnh Industrial, conglomerato controllato dalla Exor della famiglia Agnelli e attivo nella produzione di mezzi per l'agricoltura, le costruzioni, i cantieri e i trasporti di merci e persone. Con lIveco, la startup ha avviato una collaborazione che ha già prodotto i primi risultati con la presentazione di un nuovo camion elettrico, il Nikola Tre, che sarà prodotto sulla base della piattaforma dell'Iveco S-Way a Ulm, in Germania. Il pickup, denominato Badger, sarà assemblato a ... quattroruote

