Meghan Markle, il nipote della Regina Elisabetta divorzia: il Palazzo trema ancora (Di martedì 11 febbraio 2020) Peter Phillips, il maggiore tra i nipoti della Regina Elisabetta, divorzia dalla moglie Autumn dopo 12 anni di matrimonio. Buckingham Palace conferma la separazione. Un altro duro colpo subito dalla Famiglia Reale che in pochi mesi ha visto il Principe Andrea coinvolto nello scandalo Epstein costringendolo alle dimissioni dalla Corona e la decisione di Meghan Markle e Harry di lasciare il loro ruolo nella Monarchia per vivere privatamente. Il divorzio di Peter Phillips, figlio della Principessa Anna e di Mark Phillips, arriva dunque in un momento delicatissimo, anche perché questa vicenda ha degli elementi in comune con quanto accaduto coi Sussex. Ma procediamo con ordine. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Peter, 42 anni, e Autumn, 41 anni, hanno informato la Famiglia Reale della loro decisione di separarsi consensualmente. È dallo scorso settembre che i due non si mostrano più ... dilei

