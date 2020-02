L’estetica architettonica di Pyongyang, “città modello” dell’utopia nordcoreana (Di martedì 11 febbraio 2020) L’autoreclusione della Corea del Nord dal resto del mondo rende il paese asiatico oggetto di curiosità e interesse motivati dall’impossibilità di catturarne appieno l’essenza: la capitale Pyongyang, nell’immaginario di chi osserva a distanza, è una realtà a due dimensioni, schiacciata dalla propaganda di regime e dalle notizie – spesso fallaci – che oltrepassano la frontiera. Proprio su questa ineffabilità si basa Model City Pyongyang, curato da Cristiano Bianchi e Kristina Drapić, che è allo stesso tempo un volume di fotografia e uno studio sulla storia dell’architettura: i due architetti, giunti in Corea del Nord per la prima volta nel 2015, hanno tentato di catturare la storia e le sfumature di questo paese attraverso le architetture più rappresentative della sua capitale. Un lavoro non facile, teso a gettare luce su “un punto nero della ... wired

L’estetica architettonica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’estetica architettonica