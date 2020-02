La prescrizione non va nel Milleproroghe

prescrizione - ‘lodo Conte’ non sarà nel Milleproroghe. Renzi vince il braccio di ferro è “prescrive” Bonafede : Il "lodo Conte" che recepisce l'intesa M5s-Pd-LeU sulla riforma della Prescrizione raggiunta al vertice di maggioranza e non sottoscritta da Italia Viva non è stata recepita come preannunciato fra gli emendamenti deposiati in commissione alla Camera su cui si è da poco iniziato a votare. L'articolo 8 del milleproroghe sdu cui era prrevisto l'arrivo dell'emendamento Conte inviso a Iv è previsto questo pomeriggio. Al momento è prevista una ...

prescrizione - Bellanova : “Italia Viva andrà fino in fondo. Se il Pd si è piegato - noi non accettiamo nessun baratto. Conte? Prenda tempo” : “Noi siamo una forza politica giovane che ha valori profondi. E diciamo con molta franchezza che non c’è baratto tra tenuta del governo e la giustizia giusta. Faremo fino in fondo la nostra parte per garantire il diritto degli imputati ad avere la fine del processo e della parte lesa rispetto ai processi che sono in corso”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da Teresa Bellanova, ...

prescrizione - Boschi : “Lasciamo aperta la porta a un punto d’incontro - ma ora mi sembra difficile. Conte bis non è votabile” : “Speriamo che la notte porti consiglio”, perché per un punto di mediazione sulla Prescrizione “ormai c’è domani, dopodomani al massimo”. Così Maria Elena Boschi ai giornalisti dopo la riunione di Italia Viva a Palazzo Giustiniani. “Noi abbiamo l’emendamento Annibali, ci sembra un punto di mediazione ragionevole”, ragiona. “Lasciamo sempre aperta la porta a un punto d’incontro – ...

Scontro tra Pd e Italia Viva sulla prescrizione. Renzi : "Per me non vale una crisi - per Bonafede?". Verini : "Fa guerra al Paese" : Un’altra giornata di tensione sulla prescrizione. E si allarga sempre di più la distanza tra Renziani e dem. Italia Viva mantiene la sua posizione di contrarietà al lodo Conte bis e Renzi attacca. A chi, ad Agorà su Rai Tre, gli chiede se la questione vale una crisi di governo risponde: “Per me no. Lo dica a Bonafede, se lo incontra”. Il leader di Italia Viva rilancia la palla al Guardasigilli osservando ...

prescrizione - Rosato (Italia Viva) : “Non lavoriamo per rompere - ma governo sbaglia. No mediazioni al ribasso” : “Noi ragioniamo sul merito, per fare passi avanti e non indietro sulla giustizia. La Prescrizione così è una cosa oscena, per noi è inaccettabile, come per gli avvocati e molti magistrati. Non ce l’abbiamo con Bonafede. La mozione di sfiducia? Noi ragioniamo sul merito. Quando sarà il momento lo vedrete”. Così il coordinatore di Italia Viva Ettore Rosato entrando a Palazzo Giustiniani a Roma per la riunione dei parlamentari di Italia ...

prescrizione - Renzi non molla "Valutiamo la sfiducia a Bonafede" : Matteo Renzi non molla sulla Prescrizione e sottolinea: "Il lodo Conte è incostituzionale come spiegano gli esperti, e noi saremo conseguenti con l'impegno a non votare questa norma". "Non si possono prendere in giro i cittadini e trasformarli in imputati a... Segui su affaritaliani.it

prescrizione : Renzi e Iv ancora all’attacco - non moriremo grillini : L'intesa raggiunta da M5s, Pd e Leu per modificare la legge Bonafede dovrebbe passare da un emendamento al decreto Milleproroghe e registrare il dissenso di Italia viva

Il bluff di Iv sulla sfiducia a Bonafede : “Non votiamo prescrizione - ma mozione è ipotesi estrema” : sulla prescrizione Italia Viva continua a minacciare il governo, ma l'ipotesi di una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sembra poco più che un bluff. Non a caso nessuno degli esponenti di spicco del partito di Matteo Renzi rilancia la minaccia davanti ai microfoni, ma tutti, invece, sembrano in parte ritrattare.Continua a leggere

Alta tensione nella maggioranza sulla prescrizione - Renzi : "Non molliamo" : Resta Alta nella maggioranza la tensione sulla riforma della prescrizione del Guardasigilli Alfonso Bonafede. Un nuovo scontro, dopo l'accordo raggiunto fra M5s, Pd e Leu, potrebbe arrivare già domani durante il confronto sul decreto Milleproroghe, se arrivasse l'emendamento che contiene il cosiddetto 'lodo Conte bis', frutto dell'accordo interno alla maggioranza ma senza Italia viva. È atteso alla Camera, dove però al momento non ...

prescrizione - i renziani minacciano di sfiduciare Bonafede. La replica dei 5S : “Niente più giochi di Palazzo. Indietro non si torna - non con noi” : “Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato che Renzi era nell’angolo oggi emerge la verità: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Iv non indietreggia. Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Iv rilancerà sulla mozione di sfiducia al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di IV, le opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro ...

prescrizione - Italia Viva non molla : “Pronti alla sfiducia a Bonafede” : Matteo Renzi e Roberto Giachetti si dicono pronti a sfiduciare il guardasigilli. “Non molleremo il colpo sulla Prescrizione”, scrive l’ex premier. Non si placa il dibattito tra le forze di maggioranza sul tema della riforma sulla Prescrizione. Il testo voluto dal ministro Bonafede approderà nei prossimi giorni alla Camera, e le forze di governo continuano […] L'articolo Prescrizione, Italia Viva non molla: “Pronti ...

prescrizione - Renzi non sa più come minacciare il governo senza farlo cadere : "Se davvero presenteranno decreto o emendamento su Prescrizione noi voteremo contro. Si tengano le loro poltrone, noi ci teniamo i nostri valori. Sui diritti dei cittadini non si fanno pasticci da azzeccagarbugli": così Matteo Renzi continua la sua campagna contro la riforma della Giustizia del ministro Alfonso Bonafede. Ma se la maggioranza decidesse di blindare la legge con un voto di fiducia, Italia Viva non potrebbe permettersi un ...

prescrizione - Italia Viva : «Pronti a mozione di sfiducia contro Bonafede». Renzi : «Nomine non mi fermano» : Sulla Prescrizione «Se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Italia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia al Senato dove Renzi è convinto di portare...

Oltre le minacce. Il governo non cadrà sulla prescrizione : “Non c'è nessuna crisi di governo anche perché le crisi di governo hanno un senso se c'è qualcuno forte all'interno di una maggioranza”, così il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ospite di Tagadà su La7. “Oggi sono tutti molto deboli e quindi faranno di tutto per non spaccare quello che hanno. L