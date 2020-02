Grande Fratello Vip, Licia Nunez attacca Adriana Volpe: “Scappa!” (Di martedì 11 febbraio 2020) Licia Nunez finisce in nomination al GF Vip e sbotta contro Adriana Volpe: “Ogni volta scappa!” La decima puntata del Grande Fratello Vip è stata decisamente complicata per Licia Nunez. Difatti quest’ultima è finita clamorosamente in nomination con Serena Enardu. Una nomination che non ha affatto digerito, anzi. Difatti la concorrente del GF Vip, subito dopo la lunga diretta, si è sfogata amaramente con Antonella Elia, asserendo che essere veri e sinceri non pagherebbe al fine del gioco. Ma non è finita qua perchè successivamente quest’ultima ha attaccato molto duramente Adriana Volpe: “Io con lei ho cercato un confronto in questi giorni per chiarire le nostre incomprensioni, ma è sempre scappata…Scappa quando trova una personalità forte quanto la sua o anche più forte…” In effetti i rapporti tra Adriana Volpe e Licia Nunez al Grande ... lanostratv

