GF Vip, colpo di scena tra Antonella Elia e il fidanzato: Alfonso Signorini ‘sviene’ in studio (Di martedì 11 febbraio 2020) La settimana scorsa il GF Vip ha mostrato ad Antonella Elia la paparazzata del fidanzato, Pietro Delle Piane, con la sua ex, Fiore Argento. Uno scoop del settimanale Nuovo che, ovviamente, non ha fatto piacere alla gieffina. Durante il corso della puntata, Alfonso Signorini aveva le mostrato le foto dell’incontro e se in diretta la Elia è rimasta composta e ha pure fatto ironia, più tardi, quando ha realizzato, ha giurato che gliel’avrebbe fatta pagare. E così, come anticipato, nella diretta del 10 febbraio Pietro Delle Piane è tornato nella Casa per poter chiarire la vicenda con Antonella. Il giorno precedente lo aveva fatto a Live-Non è la d’Urso affrontando anche la macchina della verità. Com’è andato il confronto con Antonella? Non certo come aveva minacciato lei nei giorni scorsi. Anche Signorini è rimasto spiazzato e infatti è ‘svenuto’ in studio. (Continua dopo la foto) L’attore ... caffeinamagazine

infoitcultura : Miriana Trevisan, colpo di scena: non entrerà al GF Vip, il motivo - zazoomnews : “Rispetto!”. Colpo di scena al Gf Vip Miriana Trevisan sbatte la porta. Alfonso Signorini ammutolito - #“Rispetto!… - Noovyis : (“Rispetto!”. Colpo di scena al Gf Vip, Miriana Trevisan sbatte la porta. Alfonso Signorini ammutolito) Playhitmus… -