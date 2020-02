Gazzetta: infortunio Handanovic, l’Inter tiene in stand by Viviano (Di martedì 11 febbraio 2020) Emiliano Viviano è la possibile soluzione d’emergenza al “problema portiere”, scrive oggi l aGazzetta dello Sport Possibile, perché Viviano ha fatto le visite mediche ed è stato ad Appiano, ma l’Inter non ha ancora deciso se tesserarlo. La situazione di Handanovic, sembra più complessa del previsto, o meglio tutto secondo la norma, ma l’Inter sperava di accorciare i tempi di recupero del portiere Handanovic non è pronto, non lo sarà per la Lazio e tantomeno, ovviamente, per la Coppa Italia. Il tutore non basta, l’idea di recuperarlo per il derby era a metà fra la speranza e la pretattica. I tempi si allungano, o meglio si uniformano a quelli classici per una “infrazione ossea” di un dito, anche se il mignolo, per un portiere: l’iter “normale” prevede sempre di almeno un mese di stop L'articolo Gazzetta: infortunio Handanovic, l’Inter tiene in stand by Viviano ... ilnapolista

