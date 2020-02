Così la Cina controlla i materiali strategici per l’auto elettrica (Di martedì 11 febbraio 2020) L’auto elettrica è già realtà, la sua portata rivoluzionaria decisamente meno. L’ottovolante borsistico di Tesla, la creatura imprenditoriale di Elon Musk, nelle ultime settimane lo testimonia apertamente. L’azienda ha annunciato che il 2020 dovrebbe essere, in maniera pressochè certa, l’anno del primo utile consolidato e a cavallo tra fine gennaio e inizio febbraio ha visto il suo titolo dilatare il valore borsistico sino a 158 miliardi di dollari, prima di conoscere un ribasso del 21% nella giornata del 6 febbraio. Il motivo, sostanzialmente, è il fatto che il settore dell’auto elettrica stenta ancora a consolidarsi come realtà industriale autonoma. Tesla, sottolinea Affari Italiani, “non ha mai prodotto profitti netti. Ancora nel 2019, lungo l’intero anno, la perdita secca è stata di 862 milioni di dollari. E negli ultimi 6 anni il conto cumulato ... it.insideover

