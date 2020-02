Contromano in Tangenziale senza casco né assicurazione: multa record per fuggitivo (VIDEO) (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Quasi 11mila euro di multa per essere stato fermato lungo la Tangenziale di Napoli alla guida di uno scooter, già sottoposto a fermo amministrativo, senza casco, assicurazione e Contromano. Nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio un giovane, a bordo di un motociclo Honda Sh 300 di colore nero, circolava sulla Tangenziale di Napoli senza fare uso del casco protettivo. Intercettato da una pattuglia impegnata per un servizio di vigilanza stradale, gli è stato imposto l’alt con il segnale mobile in dotazione alle forze dell’ordine ma il centauro ha proseguito la marcia sino ai caselli di Agnano, dove si è fermato ad una pista riservata al pagamento automatico del pedaggio. In tale circostanza, gli è stato indicato di arrestare la marcia dopo i caselli, lungo il margine destro della carreggiata ma l’uomo, R.E. 25enne pregiudicato ... anteprima24

